Emre Mor için 'Süper Lig' sinyali

Kariyeri boyunca bir türlü saha içine odaklanamayan Emre Mor için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın vereceği karar merak ediliyor. Siyah-

Beyazlı yönetimin ise genç yıldızın menajeri ile transferin şartları konusunda fikir alışverişinde bulunuyor.

Emre Mor, kısa bir süre önce menajerini değiştirmiş ve Erling Haaland, Zlatan İbrahimovic, Paul Pogba gibi isimlerle çalışan Mino Raiola ile anlaşmıştı… Ülkemizde Galatasaray forması giyen Emre Mor istenilen seviyeye bir türlü çıkamamıştı.

Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan 24 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için İspanyol kulübünün bonservis beklentisi bulunmuyor. Celta Vigo, oyuncunun takımdan ayrılması için her türlü kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı.

Emre Mor, Olympiakos ve Borussia Dortmund gibi takımlarında da formasını giydi. 2019 yılında Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanan genç oyuncu kariyerinde 104 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 8 de asist yaptı.

Bir dönem geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve istenilen patlamayı gerçekleştiremeyen Emre Mor, 15 kez de Türk Milli Takımı formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu Ay-Yıldızlı forma altında 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: Takvim