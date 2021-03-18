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Medya Emre Kınay koronavirüse yakalandı
Medya

Emre Kınay koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen Emre Kınay, 10 günlük karantina süresinin yarın biteceğini söyleyerek ilk 3 günün kendisini çok zorladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:24:00 -
Emre Kınay koronavirüse yakalandı

Karantinaya giren ve 10’uncu gününü dolduran Emre Kınay, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İlk 3 gün beni zorladı. İyiyim, panik edilecek bir şey yok" dedi.

51 yaşındaki oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. gününü dolduran Kınay, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İlk 3 gün zorlandım"

Kınay, "Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10’uncu günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok." dedi.

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