Emre Kınay dereyi görmeden paçaları sıvadı: Seçilirsem Külliye'ye gitmem
İddialı bir açıklamada bulunan İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, "Seçilirsem Saray'a gitmem" açıklamasında bulundu.14 Mart 2019 Perşembe 21:36
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bizzat teklif götürdüğü oyuncu Emre Kınay, Hakan Aksay'ın konuğu oldu.
Kendisini ılımlı sosyalizme yakın bir kişi olarak tanımlayan Kınay "Seçilirsem Saray'a gitmem, halka açık yerlerde görüşürüm ama" dedi.
Belediye başkanı seçilmesi durumunda Saray'a gitmeyeceğini, ama halka açık yerlerde görüşeceğini söyleyen Kınay, AKP adayı Binali Yıldırım hakkında ise farklı konuştu: "Sempatik bir insan, kazanırsa görüşürüm"
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