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Spor Emre hoca faturayı Hasan Ali'ye kesti
Spor

Emre hoca faturayı Hasan Ali'ye kesti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından Hasan Ali Kaldırım'ın üstünü çizdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 10:01:00 -
Emre hoca faturayı Hasan Ali'ye kesti

Dünya Kupası öncesi Süper Lig'in son haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı.

7-0'lık hezimet yaşayan İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, “Zor bir maç filan olmadı, kolay oldu. Galatasaray’a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu.” sözleriyle gündem olmuştu.

Bu yenilginin faturasının Hasan Ali Kaldırım’a kesildi.

33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali’den kendisine kulüp bulması istendi.

Bireysel olarak çalışmalarına devam eden futbolcuya, Adana Demirspor ilgi gösterdi.

Mavi-Lacivertliler, hem Başakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi.

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