Emre Erciş'e saldırıda 'lüks otomobil' detayı!

Gazeteci Emre Erciş'e yönelik silahlı saldırıdan sonra, saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. adlı zanlılar, Avcılar ile Eyüpsultan'da Cumartesi günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanmıştı. Erciş'e saldıran E.K. ve B.P. ile irtibat kurarak yardım ettiği ve olayın azmettiricisi kişiyle hareket ettiği tespit edilen Bilal Y. de dün akşam Bağcılar'da yakalandı.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince yakalanan Bilal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Saldırganların motosikleti bırakıp lüks bir otomobille kaçtıkları tespit edildi!

Emre Erciş, 12 Ağustos Perşembe günü saat 11.50 sıralarında Fatih Silivrikapı'da evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Erciş, tedavi altına alınmış, emniyet ise saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganların olayda kullandıkları motosikleti Okmeydanı'nda bırakarak lüks otomobile binip, kaçtıklarını belirledi.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i deşifre etmişti!

Emre Erciş, geçtiğimiz haftalarda firari mafya elebaşısı Sedat Peker’in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarda bulunmuştu. Erciş, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar uzanan ilişkiler ağı ile ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra, "Bu tweet dizisiyle birlikte, birilerinin saldırıya geçeceklerini de biliyorum." demişti.