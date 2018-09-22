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Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu: Frey ve Diego Reyes 2.Lig'de bile oynayamaz

Spor yorumcusu ve yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Michael Frey ve Diego Reyes'i çok sert bir dille eleştirdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:50
Emre Bol'dan Fenerbahçe yorumu: Frey ve Diego Reyes 2.Lig'de bile oynayamaz

A Spor'da yayınlanan programda konuşan Emre Bol, "Milli takım arasında herkes hazırlık maçı yaptı, Fenerbahçe yapmadı. Oyuncularını tanımak istiyorsan bu hazırlık maçlarıyla tanırsın. Onun yerine futbolculara 3 gün izin verildi." ifadelerini kullandı.

Frey hakkında da çarpıcı açıklamalar yapan Bol, "İsviçre'ye çok fazla kampa gittiğimiz için orada çok dostum var. Frey ismi geçtiği zaman onları aradım ve fikir aldım. 'Sakın Fenerbahçe böyle bir hata yapmasın! Frey'i Fenerbahçe nasıl alır?" dediler.


"ALİ KOÇ COMOLLİ'YE ÇOK FAZLA GÜVENİYOR"

"İsviçre'nin forvet hattında devşirme oyuncular oynuyor. Madem Frey denilen adam iyi oyuncu, kendi milli takımında neden oynamıyor? Diego Reyes de öyle. Ali Başkan Comolli'ye çok fazla güveniyor. Yanlış adamlara güveniyor. Frey ve Diego Reyes Fenerbahçe'de oynayabilecek kalibreye sahip oyuncular değiller. Bırak Fenerbahçe'yi yemin ederim 2. Lig'de oynayamaz bu adamlar."

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:50
  1. Emre Bol
  2. Fenerbahçe
  3. Michael Frey
  4. Diego Reyes
  5. Damien Comolli

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