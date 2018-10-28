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Emre Bol'dan Ali Koç'a cevap: Yeni bir Aziz Yıldırım...

Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi.

28 Ekim 2018 Pazar 00:20
Emre Bol'dan Ali Koç'a cevap: Yeni bir Aziz Yıldırım...

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisi hakkında söylediklerine yanıt verdi. Hatırlanacağı üzere Emre Bol, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de iki yöneticinin tekme tokat kavga ettiğini iddia etmişti.

İşte Emre Bol'un açıklamaları:

Ali Koç'un söylediklerinde akreditasyon meselesinden başlamak istiyorum. Bugün oraya gitmeyen tek Fenerbahçe muhabiri ben değilim. Akredite olmasına rağmen birçok Fenerbahçe muhabiri gidemedi. Benim kimseden korkum yok. Ali bey ile yüz yüze de görüşürüm.

"YENİ BİR AZİZ YILDIRIM DOĞUYOR"

Eğer uçuk varsa, içeride sıkıntı varsa bunları söylemeyelim mi? Aziz Yıldırım ile ilgili yıllardır bir sürü şey söylüyoruz. Ancak şimdi bakıyorum ki, yeni bir Aziz Yıldırım doğuyor baktığın zaman.

"BU HABER DAHA ÖNCE ÇIKINCA HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADI. BEN SÖYLEYİNCE OLAY OLUYOR!"

Kavga hadisesinde şöyle bir durum var. Ben bunu 3-4 yerden teyid ettirdim. Böyle bir şeyi hayal ederek yazacak kadar ruh hastası da değilim. Burhan Karaçam ile Semih Özsoy'un bana el sıkışmadığını söylediler. Bu haber daha önce Milliyet'de çıkmıştı. Arkasından yeni bir kavgaya rastladım ve A Spor'da net bir şekilde söyledim. 12.10.2018'de yayınlanan haberi ne yalanladın, ne açıklama yaptın, ne bugün Divan Kurulu'nda konu ettin. Ben söyleyince, Emre Bol söyleyince bir anda beni yalancılıkla suçladın. Demek ki burada farklı bir şey var. Ben yazınca ortalık birbirine giriyor.

Emre Bol son olarak, "Allah büyük. Ben hayatım boyunca oturup da eğer, bilerek ve isteyerek algı yapmak için herhangi bir haber yaptıysam Allah benim canımı bugün alsın. Böyle bir şey yok. Ben haber kaynaklarıma güvenirim." dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 00:20
  1. Emre Bol
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe
  4. Aziz Yıldırım

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