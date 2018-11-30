Emre Bol: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde daha iyi...

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi. Emre Bol A Spor'da sarı lacivertli takımın performansını değerlendirdi.

''Avrupa Ligi'ndeki takımlar...'

Fenerbahçe esasında baktığın zaman biraz yumuşak bir takım. Avrupa Ligi'ndeki maçlarda takımlar biraz daha açık oynuyor. Süper Lig'deki gibi kapanarak oynamıyorlar. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin saha sonuçları bu yüzden daha iyi.

"Normal şartlarda Frey Fenerbahçe'de forma giyemez''

Dünyada artık çift forvetle oynayan takım sayısı çok az. Cocu bunu denedi. Çok az takım çift forvetle oynuyor. Koeman bunu geç fark etti ve bugün tek forvetle sahaya çıktı. Frey ile başladı. Sisteme baktığın zaman Frey'in forvet hattında değil, orta sahaya yakın yerde oynadığını görüyoruz. 4-6-0 sistemle Fenerbahçe'nin sahaya çıktığını görüyoruz. Frey geldiğinden beri çok iyi mücadele ediyor. Düşük kaliteli bir oyuncu. Normal şartlar altında Fenerbahçe'de forma giyemez ama mücadelesiyle şu anda hak ediyor.