Emre Belözoğlu'nun sürpriz transferini duyurdular!

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir sürpriz bir transfere imza attı. Büyük potansiyel olarak transfer edilen ancak 26 yaşında tam 9 takım gezen Portekizli sol kanadın yeni durağı Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu'nun onay verdiği transferin bittiği duyuruldu.

Transferin hızlı takımı Başakşehir'den bir takviye daha geldi. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Başakşehir, sürpriz bir ismi transfer etti. Potansiyeliyle heyecanlandıran ancak 26 yaşında 9 takım gezen oyuncu, bundan böyle Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i için ter dökecek.

Akşam'a göre; Edgar Ie ve Shaocong Wu transferleriyle dikkat çeken Başakşehir'in üçüncü takviyesini de yaptığı duyuruldu. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Başakşehir, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini bitirdi. Transferin Emre Belözoğlu'nun onayıyla gerçekleştiği bildirildi.

Henüz 18 yaşındayken Monaco'nun 5 milyon euroluk yatırım yaptığı Gil Dias, yüksek potansiyeliyle dikkat çekiyordu. Kariyeri istediği gibi ilerlemeyen sol kanat oyuncusu 8 yılda tam 9 farklı takımda forma giydi.

Kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Dias, Monaco sonrası sırasıyla Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiakos, Granada, Famalicao ve Benfica formaları giydi. Portekiz basınının son dakika geçtiği habere göre 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir ile her konuda anlaştı.

Emre Belözoğlu'nun onayıyla yapılan transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği haber detayında verildi.

Bu sezon Benfica formasıyla ligde forma giyemeyen Gil Dias, kupada 2 maça çıktı ve sadece 11 dakika süre aldı.