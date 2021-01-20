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Spor Emre Belözoğlu'nun plakasını ezberleyen taraftardan olay hareket
Spor

Emre Belözoğlu'nun plakasını ezberleyen taraftardan olay hareket

Bir Fenerbahçe taraftarı, Mesut Özil transferi nedeniyle, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:32:00 -
Emre Belözoğlu'nun plakasını ezberleyen taraftardan olay hareket

Mesut Özil'i görmenin hayalini kuran bir sarı lacivertli taraftar karşılamaya gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nu aracından inerken gördü. Plakayı ezberleyen taraftar sezon başından beri transferde Başkan Ali Koç ile birlikte büyük emek harcayan Emre Belözoğlu’nun plakasını HGS sisteminde sorgulattı ve ödeme zamanı gelmemiş borcu erkenden ödedi. Durumdan daha sonra haberi olan Emre Belözoğlu, taraftarın jesti sonrası duygusal bir açıklama yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, Belözoğlu’nun açıklamsı şu şekilde:

Çok duygulandım ama şunu söylemek lazım kardeşimize; “bizim borcumuz Fenerbahçe taraftarına çok yüklü, ömür boyu ödeyerek bitiremeyiz…Sizin nezdinizde Fenerbahçe’yi sahiplenen her bir taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor; uzun ve mücadele dolu bu yolda birbirimize verdiğimiz sonsuz destek ve güçle hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyoruz

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Yorumlar

hüseyin

gerizekalı
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