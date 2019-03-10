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Emre Belözoğlu'nu çıldırtan tezahürat: Fenerbahçe kümeye...

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Emre Belözoğlu'nun tepkisi damga vurdu. Belözoğlu, 'Fenerbahçe kümeye' diye bağıran taraftarları el işaretleriyle susturdu.

10 Mart 2019 Pazar 15:54
Emre Belözoğlu'nu çıldırtan tezahürat: Fenerbahçe kümeye...

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler ise düşme hattında kaldı.

Emre Belezoğlu taraftarları susturdu

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve 28 puanla düşme potasının hemen üzerinde olan Fenerbahçe, son 9 haftaya streli giriyor. Alt sıralardan kurtulma adına Başakşehir mücadelesine 3 puan parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler sahadan eli boş ayrıldı.

Karşılaşmanın 2-1 sona ermesiyle birlikte Başakşehir tribünlerinde, "Fener kümeye" tezahüratları yapıldı. Tribünlere müdahale eden Emre, el işaretiyle taraftarlarından susmasını istedi.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları maçın başında Emre'yi tribünlere çağırarak alkışladı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:54
  1. Emre Belözoğlu
  2. Emre Belözoğlu küfür
  3. Başakşehir

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