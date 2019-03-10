Emre Belözoğlu'nu çıldırtan tezahürat: Fenerbahçe kümeye...
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Emre Belözoğlu'nun tepkisi damga vurdu. Belözoğlu, 'Fenerbahçe kümeye' diye bağıran taraftarları el işaretleriyle susturdu.10 Mart 2019 Pazar 15:54
Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.
Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler ise düşme hattında kaldı.
Emre Belezoğlu taraftarları susturdu
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve 28 puanla düşme potasının hemen üzerinde olan Fenerbahçe, son 9 haftaya streli giriyor. Alt sıralardan kurtulma adına Başakşehir mücadelesine 3 puan parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler sahadan eli boş ayrıldı.
Karşılaşmanın 2-1 sona ermesiyle birlikte Başakşehir tribünlerinde, "Fener kümeye" tezahüratları yapıldı. Tribünlere müdahale eden Emre, el işaretiyle taraftarlarından susmasını istedi.
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları maçın başında Emre'yi tribünlere çağırarak alkışladı.
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