Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muric'e telefon

Sezon başından bu yana Samatta, Cisse, Thiam ve Valencia'dan beklenen gol performansı alınamazken Kemal Ademi de yeterli forma şansı bulamadan Karagümrük'ün yolunu tuttu.

Gelecek sezon için mutlaka bir forvet alacak Fenerbahçe çalışmalarına şimdiden başlarken transfer görüşmelerini yine Sportif Direktör Emre Belözoğlu gerçekleştiriyor.

Belözoğlu, Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyan bir yıldızla telefonla kontak kurdu ve görüşmelerin fitilini daha şimdiden ateşledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen Sarı-Lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Belözoğlu'nun önceki gün Vedat ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.

Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.

Koç yaptığı açıklamada, 'Vedat'ı seven bir abisi olarak onun başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması gerek. Vedat buranın çocuğudur, Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama şu an böyle bir şey söz konusu değil.' açıklamasını yapmıştı.

Vedat'la sahada da birlikte top koşturan Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşıyla sezon sonuna kadar irtibatı koparmayacağı ve transferi bitirmek için uğraş vereceği belirtildi.

Kaynak: Takvim