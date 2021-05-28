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Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması
Spor Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması

Erol Bulut'un ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Kevin Mirallas transferinde Erol Bulut ile karşı karşıya geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:28:00 -
Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu bazı medya organlarında ve sosyal medyada çıkan Kevin Mirallas haberleri üzerine Sporx'e konuştu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Bahse konu olan oyuncu ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Böyle bir durum yok" dedi.

Kevin Mirallas ile ilgili Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun karşı karşıya geldiği haberleri, açıklama yapma mecburiyetinde bıraktı. Daha önce bizzat transferle ilgili yalanlama konusuna girmeyen Belözoğlu, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Erol Bulut'la ilgili polemik yaşadığı iddialarının güçlenmemesi için yanıt vermek durumunda kaldı.

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