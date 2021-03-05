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Spor Emre Belözoğlu'ndan Daum'a çok sert sözler! "Türkiye'nin zor zamanlarında..."
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Daum'a çok sert sözler! "Türkiye'nin zor zamanlarında..."

Fenerbahçe'nin her kötü maçından sonra "Türkiye benim evim" benzeri paylaşımlar yapan Teknik Direktör Christoph Daum'a Sarı Lacivertlilerin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu tepki gösterdi. Erol Bulut'un arkasında olduklarını söyleyen Belözoğlu, "Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:12:00 -
Emre Belözoğlu'ndan Daum'a çok sert sözler! "Türkiye'nin zor zamanlarında..."

Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımları gündemden düşmüyor. Sarı-Lacivertli kulüp her kaybedilen puan ve maç sonarsı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti...

"Fenerbahçe'de çalışmaya hazırım"

Erol Bulut'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti. Eski oyuncusu Mehmet Aureilo aracılığıyla "Türkiye'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na iletildi. 

Emre Belözoğlu’ndan Daum'a sert cevap!

Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Fanatik'in haberine göre Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi.

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