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Spor Emre Belözoğlu'ndan ayrılık mesajı!
Spor

Emre Belözoğlu'ndan ayrılık mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 23:09:00 - 2023-09-03 23:54:00
Emre Belözoğlu'ndan ayrılık mesajı!

Başakşehir ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'ndan veda mesajı geldi.

RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün açıklamasından sonra Emre Belözoğlu'ndan da veda mesajı geldi.

Belözoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yönetiminde turuncu-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybetmişti.
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42 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir ile 86 resmi karşılaşma oynarken, 44 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 21 beraberlik kazandı.

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Mehmet

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