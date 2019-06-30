Emre Belözoğlu ve Allahyar geliyor! Yeni sezon transfer çalışmalarına hız katan Fenerbahçe’de, Emre Belözoğlu ve Allahyar geliyor.

Max Kruse transferini açıklayan Fenerbahçe’de gözler Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh’e çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün hafta arası Emre ve Allahyar transferlerini resmen ilan edeceği bildirildi. Medipol Başakşehir’le sözleşmesi biten Emre ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, 17 yaşındaki İranlı golcü Allahyar’ın transferini de geçtiğimiz günlerde noktalamıştı.

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