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Spor

Emre Belözoğlu son kararını verdi

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu son kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:42:00 -
Emre Belözoğlu son kararını verdi

Fenerbahçe'nin ligin son haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada alkışlarla sahadan çıkan Emre Belözoğlu, futbola nokta koyma zamanının geldiğini dile getirse de çevresinden gelen baskılar nedeniyle kararını gözden geçirecek ve son sözü tatil sonrası verecekti.

"Bu saatten sonra zor olur"

Şu anda eşi ve çocuklarıyla Çeşme'deki evinde tatil yapan Emre Belözoğlu'nun yakın çevresine futbolu bıraktığını söylediği öğrenildi. Kaptan'ın "Artık bu saatten sonra futbol oynamam zor olur. Bırakıyorum" dediği bildirildi.

Tam yetki ile göreve gelecek

Çeşme'den pazartesi günü İstanbul'a dönecek olan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli yönetimin kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul edecek.

Çiçeği burnunda idarecinin, kulüp tarafından bayram bitiminde resmi olarak duyurulması bekleniyor. 40 yaşındaki Belözoğlu, futbol operasyonlarında tam yetkili olacak. Teknik direktörle koordineli bir şekilde transfer çalışması yürütecek.

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Yorumlar

Vedad

Anadan doğma bir Fenerbahçeli olarak , Fenerbahçe sevdası aşkıyla pekçok sevinci ve eşdeğerde sıkıntısını yaşamış biri olarak yazıyorum. Emre’yi sevdik. Fenerbahçeli olduğuna dair en ufacık bir şüphem yoktur. katkısı da olmuştur. Bu sevdadan dolayı çoğu zaman ‘ tüm kaka’ olmuştur. Futbolcu Emre artık tarihin derinliklerine yer almıştır. İdareci ve yönetici Emre dönemi başlıyor. Sahadaki Emre, kenardaki Emre olacaksa ki olacak. Vay çubuklumuzun başına geleceklere. Emre, kaç hafta kenarda yönetici olarak kalacak? Ne yazıkki, bu çocukta kontrolsüz öfke var. Saha da olduğu gibi kenarda da saldırgan olacaktır. Emre’ye bir günde bukadar çok yetkiyi vermek doğru mudur?
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