Emre Belözoğlu kaç yaşında? Emre Belözoğlu kimdir?

Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun yeni yaşını resmi yayın organlarından yayınladığı mesaj ile kutladı. Peki, Emre Belözoğlu kaç yaşında?

Dört yıllık ayrılığın ardından yeniden Fenerbahçe forması giymeye başlayan Emre Belözoğlu bugün yeni yaşını kutladı. İşte, merak ettiğiniz "Emre Belözoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı.

Avrupa kariyeri

Futbol kariyerine Zeytinburnu altyapısında başlayan Galatasaray'da yıldızı parladıktan sonra Avrupa macerasına adım attı. 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ardından kısacık bir Atletico Madrid molası veren Emre Belözoğlu son olarak 2015 yılında Başakşehir'e transfer oldu. 4 yıllık ayrılığın ardından yeniden yuvaya dönen Emre Belözoğlu'nun doğum günü kulübün resmi yayın organlarında kutlandı.

Emre Belözoğlu kaç yaşında?

7 Eylül 1980'de İstanbul'da dünyaya gelen Emre Belözoğlu 39 yaşına girdi.

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Kariyerine 1990 senesinde Zeytinburnuspor'da başlayan Belözoğlu, 1992 senesinde Galatasaray altyapısına geçti.

İlk profesyonel sözleşmesini de 1996 senesinde Galatasaray ile imzaladı. 1996-2001 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da 102 maça çıkan Belözoğlu, 14 gol attı.

2001 senesinde henüz 20 yaşındayken €10 milyon bedel ile Inter'e transfer oldu. İlk sezonunda 14 lig maçında forma giydi. 2005 senesinde Inter'den ayrılırken tam 79 maça çıkmış ve 3 gol bulmuştu.

Sonrasında €3,8 milyon karşılığında Newcastle United'a transfer oldu. Burada 2005-08 yılları arasında 58 müsabakada 5 gol attı.

2008 senesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2009-10 sezonunun en başarılı futbolcusu seçildi. 2012 senesine kadar burada 103 maçta forma giydi ve 12 gol attı.

Bir ara Atlético Madrid'e transfer olsa da, (7 maç, 1 gol) sonraki sezon taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye geri döndü. 2013-15 yılları arasında ikinci kez forma giydiği Fenerbahçe'de bu kez 56 maçta forma şansı bulan Belözoğlu, 14 kez rakip ağları havalandırdı.

2015'te Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Emre, 4 yıllık aradan sonra sarı-lacivertli ekibe döndü.

Fenerbahçe formasıyla 204 maça çıkan Emre Belözoğlu 30 gol atıp 25 asist yaptı.