0553 313 94 23

Emre Belözoğlu kaç ay yok? Belli oldu...

Arnavutluk maçında kaburgasında kırık meydana gelen Emre Belözoğlu'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

13 Ekim 2019 Pazar 10:35
Emre Belözoğlu kaç ay yok? Belli oldu...

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol kaburgasında kırık tespit edildi.

Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek.

1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe'nin Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.

Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut'un sağ ayak bileğinde, Kaan'ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 10:35
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Denizli
  4. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  5. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanına sert tepki! "Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı!"
    1. Fuat Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanına..
    2. Özbek koduyla av peşindeler
    3. Emre Belözoğlu kaç ay yok? Belli oldu...
    4. Yusuf Güney'den Barış Pınarı'nı..
    5. YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki..
    6. YPG/PKK’lı hainler yine sivillere..
    7. Fransa ile liderlik maçına çıkıyoruz!
    8. Hat’tın yaşayan en büyük ustası
    9. Kılıçdaroğlu düğmeye bastı, yeni..
    10. Roberto Mancini rekor yolunda
    11. Metin Feyzioğlu’ndan dikkat çeken..
    12. Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu!
    13. Hong Kong YPG’ye desteğini gösterdi
    14. YPG/PKK, DEAŞ’lıları salıyor
    15. Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen..
    16. Türkiye Fransa ile liderlik maçında
    17. Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün
    18. Polonya halkı sandık başında
    19. Bin yıllık kardeşliğin mayasında İslâm..
    20. Bir belde daha teröristlerden temizlendi
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!