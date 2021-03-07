Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den dikkat çeken paylaşım!
Twitter'da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevinden istifa ettiği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan iddialar sonrası Fenerbahçe'den önemli bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'de peş peşe gelen kötü haberler sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddia edildi.
Söz konusu iddialar kısa sürede gündem oldu. Emre Belözoğlu hakkında binlerce paylaşım yapıldı.
İddiaların ardından Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından önemli bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı kullanılırken, "Sonuna kadar Fenerbahçe! " notu düşüldü.