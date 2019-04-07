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Seçim 2019 Sayfası

Emre Belözoğlu çıldırdı! Formasını yırttı

Süper Ligde oynanan Medipol Başakşehir-Konyaspor maçında, bir pozisyon sırasında sarı kart gören Emre Belözoğlu, verilen karara sinirlenerek formasını yırttı.

07 Nisan 2019 Pazar 22:33
Emre Belözoğlu çıldırdı! Formasını yırttı

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, gördüğü sarı kart sonrası sinirlenerek formasını yırttı.

Süper Ligde oynanan Medipol Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin 41. dakikasında Emre Belözoğlu rakip futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Formasını çekiştirirken yırtan futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 22:33
  1. Konya
  2. Emre Belözoğlu
  3. Başakşehir

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