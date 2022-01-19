Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Emre Belözoğlu takımının başında ilk kez mağlup oldu.

Kayseri'nin evinde oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

13 MAÇTA İLK KEZ KAYBETTİ

Son 6 haftada kaybetmeyen ve iç sahada arka arkaya üç maçını kazanan Kayserispor puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı 13. maçta ilk kez kaybeden Başakşehir 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak.