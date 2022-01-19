  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi
Spor

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Emre Belözoğlu takımının başında ilk kez mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 20:57:00 -
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk kez yenildi

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve teknik direktör Emre Belözoğlu takımının başında ilk kez mağlup oldu.
Kayseri'nin evinde oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

13 MAÇTA İLK KEZ KAYBETTİ

Son 6 haftada kaybetmeyen ve iç sahada arka arkaya üç maçını kazanan Kayserispor puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı 13. maçta ilk kez kaybeden Başakşehir 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay