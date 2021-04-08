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Dünya Emre Akbaba'ya rest: Şimdi de biz seni istemiyoruz
Dünya

Emre Akbaba'ya rest: Şimdi de biz seni istemiyoruz

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ismi Trabzonsporla anılınca, Bordo- Mavili kulüpten flaş cevap geldi. Devre arasında Emre Akbaba'dan "Galatasaray'da mutluyum" cevabını aldıklarını hatırlatan Trabzonsporlu yöneticiler, “Şimdi de biz istemiyoruz" diyerek tavrını belli etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:34:00 -
Emre Akbaba'ya rest: Şimdi de biz seni istemiyoruz

Galatasaray ile yeni sözleşme için anlaşamayan Emre Akbaba'nın ismi Trabzonspor ile anılmaya başladı. Menajerler, bordo- mavili kulübün kapısını çaldı ancak tepki ile karşılaştı.

Trabzonsporlu yöneticiler, "Emre Akbaba'yı devre arasında kadromuza katmak istemiştik. Ancak oyuncu bize gelmek istemedi ve Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Şimdi de biz kendisini istemiyoruz" diyerek bu transfere sıcak bakmadıklarını belli etti.

Trabzonspor, devre arasında 28 yaşındaki oyuncunun transferi gerçekleşmeyince Bakasetas'ı kadrosuna katmıştı.

Bu arada Emre Akbaba da sosyal medya üzerinden hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakârlıklar çok fazla. Bu kulüp için savaşırken iki kere ayağımı sahada bıraktım" ifadelerini kullandı.

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