Emre Akbaba takımından ayrılacak mı?

Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo, Belhanda ve Saracchi’nin Galatasaray ile olan sözleşmeleri sona ermek üzere.

Sözleşmesi bitecek olan oyuncular arasında yer alan Emre Akbaba, takımda kalma olasılığı yüksek oyuncu olarak biliniyor. Alanyaspor’dan 4 milyon Euro fiyatla transfer edilen Akbaba, beklenilen performansı yerine getiremedi.

Yeni bir sözleşme için Galatasaray tarafından teklifte bulunulmayan Emre Akbaba’yı diğer kulüpler gündeminde tutuyorlar.

Performans gösteremedi

Galatasaray’a geldiği günden bu yana 2 defa ağır sakatlık geçiren 28 yaşındaki oyuncu Emre Akbaba, bu sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi.