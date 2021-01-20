Emre Akbaba takımından ayrılacak mı?
Galatasaray oyuncularından olan Emre Akbaba’nın sözleşmesi sona eriyor. Peki yeni bir sözleşme yapılacak mı? Emre Akbaba Galatasaray’dan ayrılacak mı?
Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo, Belhanda ve Saracchi’nin Galatasaray ile olan sözleşmeleri sona ermek üzere.
Sözleşmesi bitecek olan oyuncular arasında yer alan Emre Akbaba, takımda kalma olasılığı yüksek oyuncu olarak biliniyor. Alanyaspor’dan 4 milyon Euro fiyatla transfer edilen Akbaba, beklenilen performansı yerine getiremedi.
Yeni bir sözleşme için Galatasaray tarafından teklifte bulunulmayan Emre Akbaba’yı diğer kulüpler gündeminde tutuyorlar.
Performans gösteremedi
Galatasaray’a geldiği günden bu yana 2 defa ağır sakatlık geçiren 28 yaşındaki oyuncu Emre Akbaba, bu sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi.