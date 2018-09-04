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Emrah Karaduman Aleyna Tilki ‘Dipsiz Kuyum’ şarkı sözleri

Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Dipsiz kuyum’ Youtube’de izlenme rekoru kırmaya doğru ilerlerken, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın birlikte söylediği Dipsiz Kuyum şarkının sözleri bir anda gündem oldu. Peki nedir bu Dipsiz Kuyum şarkının sözleri?

04 Eylül 2018 Salı 08:25
Emrah Karaduman Aleyna Tilki ‘Dipsiz Kuyum’ şarkı sözleri

Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Dipsiz kuyum’ Youtube’de izlenme rekoru kırmaya doğru ilerlerken, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın birlikte söylediği Dipsiz Kuyum şarkının sözleri bir anda gündem oldu. Peki nedir bu Dipsiz Kuyum şarkının sözleri?

Dün itibariyle  YouTube aracılığıyla yayınlanan Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki’nin Dipsiz Kuyum  şarkısı bir anda dinlenme rekoru kırınca Dipsiz Kuyum şarkısı ve Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki günün en çok konuşulanları listesine girmeyi başardı. İşte  Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman yeni şarkısı Dipsiz Kuyum'un sözleri

DİPSİZ KUYUM SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin

Geldin dağıttın gittin

Ben her gün kokunu öperdim

Yazıp sustuğum sendin

 

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez

Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun

Kırılan hayallerimin başrolü oldun

Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum

Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000 tarihinde Konya’da dünyaya geldi.

Egosuyla ünlü Tilki, Televizyonlarda ilk defa “Yetenek Sissiniz” yarışmasında göründü.

Ağustos 2016’da Emrah Karaduman ile birlikte yaptığı “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla ünlü oldu. Bu şarkıya çektikleri klip, Youtube Türkiye’nin en çok izlenen videosu oldu.

Ortaya çıkışının ilk zamanlarında daha çocuk olduğu halde içkili mekanlarda sahneye çıkması oldukça tepki çeken Tilki, tepkilere kulak asmadan mesleğini icraya devam etti.

Halen konserlerine devam etmektedir.

ŞARKILARI

Cevapsız Çınlama

Sen Olsan Bari

EMRAH KARADUMAN KİMDİR?

4 Kasım 1987'de dünyaya gelen Emrah Karaduman aslen Samsunludur. Maddi sıkıntılar nedeniyle müzik kariyerini geliştirmek için gittiği konservatuvar bölümü bitirememiştir. Bir dönem Samsum'da sahne alan Emrah Karaduman daha sonra İstanbul'a taşınmıştır.Şans eseri Hande Yener ile tanışan Emrah Karaduman uzun yıllar orkestrasında klavye çalmıştır. Daha sonra müzikal yeteneği ile Hande Yener, Demet Akalın, İrem Derici, Emir, Bengü, Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise'nin şarkıları düzenlemiş ve geliştirmiştir. 2015 yılında Toz Duman albümünü çıkan Emrah Karaduman 2016 yılında Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama şarkısının aranjörlüğünü yaptı ve bu yazın en çok dinlenen şarkıları arasına girmiştir.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:25
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  • muhammet özenmuhammet özen1 sa önce
    ??????????????
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