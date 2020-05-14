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Spor

Emrah Başsan, “ Söylenecek çok şey var ama susuyorum. İnşallah herkes aldığı karardan mutludur”

BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, “Söylenecek çok şey var ama susuyorum.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 03:29:19 -
Emrah Başsan, “ Söylenecek çok şey var ama susuyorum. İnşallah herkes aldığı karardan mutludur”

BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, “Söylenecek çok şey var ama susuyorum. İnşallah herkes aldığı karardan mutludur. Durumumuz şu anda iyi, karantinadayız” dedi.


TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.


Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan başarılı orta saha oyuncusu Emrah Başsan, “ Şuan kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şuan platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur” dedi.

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