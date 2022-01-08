Emperyalist oyunları islâm ordusu bozar

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Emperyalistler eliyle; Libya, Lübnan, Yemen ve Suriye’de sergiledikleri kanlı senaryonun bir benzerinin Kazakistan’da da sahnelenmeye başlanması ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dillendirilen İslam Ordusu kurulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Ortak değeri İslam olan ülkelerin müşterek bir güvenlik gücü olmamasını fırsat bilen ABD, Rusya ve AB üyesi devletlerin, bilinçli olarak bir kaosun içine sürüklenen Müslüman devletleri kolayca tahakkümü altına alabiliyor.

Batı'ya bağımlılığı bitirir

Uzmanlar İslam ülkelerinin kendi içlerinde bir güvenlik teşkilatı olduğu taktirde, Batılı devletlerden yardım istenmeyeceğine ve olayların daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınacağına işaret ediyor. ASSAM Stratejisti Emekli Albay Ersan Ergür, “Biz kendi medeniyet coğrafyamızda kendi meselelerimizi yine medeniyet birlikteliğimiz olan İslam ülkeleri ile birlikte oluşturacağımız bir kriz yönetim merkezi ile çözebiliriz. Cumhurbaşkanımız bunun farkında. Batının bölgemize barış huzur ve istikrara getirmeyeceği artık aşikar. Onların tek derdi kendi halklarının çıkarlarını korumaktır. Onların sözde çözüm için geldikleri bölgelerde asla istikrar sağlanmamıştır” şeklinde konuştu.

Ortak savunma gücü elzemdir

İslam ortak gücünün elzem olduğunu kaydeden Ergür, sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam ülkeleri kendi oluşturacakları bir askeri güç yani ani müdahale gücü ile bölgemizdeki olaylara dostane müdahale ederek çözüm arayışlarını sürdürmelidir. Türk askerinin görev aldığı her bölgede olaylar durulmuş ve çatışmalar dinmiştir. Kendi iç meselelerimizi kendimiz çözmek durumundayız. Bize bizden başka yar ve dost yoktur. Kazakistan son olsun. Bu birliktelik artık kurulmalıdır.”

Birlikte hareket etmeliyiz

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmaları Merkezi (USTAD) Başkanı Ahmet Akgül, “Eğer Müslüman devletlerin ortak bir savunma gücü olsaydı, Kazakistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü değil kendi soydaş ve dindaşlarını çağırırdı. Böylece emperyalist bir müdahalenin önü alınmış olur ve olaylar kısa sürede son bulurdu” ifadelerini kullandı. Ortak savunma paktının önemli olduğunu kaydeden Akgül, şöyle devam etti: “Uzun zaman Sovyet komünizminin tasallutu altında kalan Türki devletlerin geleceği İslam’dadır. Bu noktada temel değerleri İslam olan ve Müslüman Türk bilinci ile hareket eden bir ordunun kurulması Türki Cumhuriyetleri ve İslam ülkelerini koruyacaktır.”