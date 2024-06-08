Emperyalist aklın Türkiye'deki sinsi oyunu! Avazı çıktığı kadar bağırıyor

Akşam gazetesi yazarı Eray Güçlüer, Hakkâri Belediyesi'ne kayyum atanmasının bazı çevrelerce eleştirilmesine tepki gösterdi. Seçilmiş olmanın her şeyi yapma hakkı vermediğini vurgulayıp, PKK’nın manipülasyonlarına dikkat çeken Güçlüer, demokrasinin ancak hukukla birlikte özgürlük oluşturabileceğini ifade etti. Türkiye’yi bölmeye çalışan emperyalist oyunlara karşı demokrasiyi ve hukuku korumamız gerektiğini söyleyen Güçlüer, yazısında şunları kaydetti:

"Hakkâri belediyesine kayyum atanmasının bazı çevrelerce eleştirildiğini görüyoruz. Bazıları bu uygulamayı demokrasiye aykırı buluyor. Dahası seçimle işbaşına gelenlerin her şeyi yapma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Burada bir algı yanılsaması ve bir algı operasyonu var. Dünyanın hiçbir yerinde demokrasi bir kişiye her şeyi yapabilme özgürlüğü sağlamaz. Sınırsız özgürlük demokrasi değil totaliterlik getirir.

DEMOKRASİ ANCAK HUKUKLA BİRLİKTE ÖZGÜRLÜK YARATIR

PKK'lıların yapmaya çalıştığı manipülasyonu anlatabilmek için basit bir örnek vereyim. Belediye başkanlarının kırmızı ışıkta geçme hakları var mı? Elbette yok. Seçilmiş olmaları onlara kırmızı ışıkta geçme hakkı verir mi? Elbette vermez. O zaman belediye başkanlarının teröristleri besleme, terörist olma, belediyenin imkanlarını PKK terör örgütünün hizmetine sunma gibi hakları da yok, olamaz da zaten. Siz hukukun çiğnendiği bir ortamda demokrasiden bahsedebilir misiniz? O zaman seçimlerin yapıldığı yerlerde mahkemeleri lağvedelim olsun bitsin. Seçilen kişiler hem istedikleri gibi yönetsin hem de istedikleri kanunları uygulasın. Hatta bu da yetmez belediye başkanlarının koyacakları kuralları uygulayacak güçleri yine belediye başkanları oluştursun. Ve bunun adı da demokrasi olsun. Yerseniz!

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DEMOKRASİMİZİ KORUYALIM

Ulus devletlerde demokrasi milli birliği sağlamanın en önemli aracıdır. Hiçbir demokrasi kendini savunma mekanizmalarından yoksun bırakılamaz. Demokrasiyi savunma aracı da hukuktur, kanunlardır, mahkemelerdir. Şayet demokrasiler meşru savunma araçlarından yoksun bırakılırsa başkalarının tekelinde oligarşi, totalitarizm, teokrasi, mutlakiyet gibi demokrasi dışı araçlara dönüşür. O yüzden güçlü demokrasiler ancak güçlü hukuk sistemleriyle var olabilir. Seçilmişlik bahanesiyle hukuku yok saymak demokrasi değildir. Büyük Atatürk bu ülkeyi kurduğunda demokrasi temelinde millet iradesini hâkim kılacak üniter yapıyı hukuk ve eyalet sistemi yerine coğrafi esaslara göre oluşturulan il taksimatı sistemiyle teşkil etmiştir. Şimdi anladınız mı PKK artıklarının ikide bir niye özerk yönetimlerden, Türkiye'yi 26 eyalete bölmekten söz etiklerini? Dertleri seçim veya demokrasi değil Türkiye'yi parçalamak. Tabii ki asla böyle bir şey olmayacak.

EMPERYALİST AKLIN TÜRKİYE'DEKİ SİNSİ OYUNU

PKK dağda da bittikçe şehirdeki bazı eşkıyalar avazı çıktığı kadar bağırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık kadim bir medeniyetin ürünüdür. Yüce milletimiz emperyalistlerin PKK terör aparatını kullanarak seçimler üzerinden Türkiye'yi parçalama girişimlerinin farkındadır. Millet iradesinin hukuk yok sayılarak bir kısım ayrılıkçılara kurban edilmeyeceğini herkes çok iyi bilmelidir. Kimsenin seçilmişlik bahanesiyle bu ülkenin kanunlarının üzerine çıkmak gibi bir hakkı yoktur. Çıkmaya çalışan olursa devletin kanuni yaptırımlarıyla karşılaşır. Başta bölge insanımız olmak üzere doğulusu batılısı, kuzeylisi güneylisi herkes bu ülkenin aydınlık geleceği için hep birlikte kanunlar temelinde demokrasimize sahip çıkıp, emperyalist oyunlara geçit vermemeliyiz."