Emperyalist ABD ve Avrupa'dan Türkiye’deki LGBT'li teröristlere para aktı!

ABD ve Avrupa’dan Türkiye’deki LGBT derneklerine akıtılan milyarlarca lira belgeleriyle ortaya çıkarıldı. Sadece İsveç’in dağıttığı miktar 2,3 milyar TL oldu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, ABD ve Avrupa’dan Türkiye’deki LGBT derneklerine akıtılan milyarlarca lirayı belgeleriyle açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü'nün açıklamaları şu şekilde:

Amerikan Devletine yasayla bağlı bir devlet organı olan, dünyada 2. CIA olarak bilinen Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) kendisine bağlı çekirdek enstitüler olan Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI), Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) ile Türkiye’de gizli bir örgütlenme içerisindedir.

Yüzlerce dernek, üniversite, düşünce merkezi ve basın kuruluşu milyarlarca lira fonlanarak Türkiye’nin milli devleti yıkıma uğratılmaya çalışılmaktadır.

ABD Dış İşleri Bakanlığı’nın 2023 mali raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID)’in 2023 bütçesi içinde sözde “Demokrasiyi yüceltmeye” ayırdığı kaynak 2,3 milyar USD (78 milyar TL)’dir. Bu para ABD’deki Chrest Vakfı gibi paravan vakıflar ve AB devletlerinin fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere dağıtılmaktadır.

NED kimlere yardım edileceğini belirlemekte, paravan vakıf ve fonlar ödemeleri yapmaktadır. Türkiye’de batının etki ajanı olarak çalışan örgütlere en büyük fonları sağlayan kurumların başında İsveç Devleti’ne bağlı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) gelmektedir.

İSVEÇ DEVLETİNDEN KAOS GL DERNEĞİNE 310 MİLYON TL

İsveç Devleti, SIDA aracılığıyla, 2013-2024 yılları arasında Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’ne 198 milyon TL vermiştir. 2024-2028 yıllarını kapsayan son projesi için de 112 milyon TL’lik yeni bir fon sözleşmesi imzalamış bulunuyorlar.

Dağıtılan fonlar karşılıksız değildir, proje karşılığı verilmektedir. Fonu alan kuruluşlar belirtilen hedefe göre çalışacaklarına dair sözleşme imzalarlar, proje sonuçlarını parayı veren devlete detaylı bir şekilde rapor ederler. Kaos GL Derneği de aldığı paranın karşılığında yerine getirdiği görevleri İsveç Devleti’ne kapsamlı raporlarla bildirmiştir.

Kaos GL, 2023 yılında İsveç Devleti’ne verdiği rapora göre, “Gökkuşağı Projesi” kapsamında 89 LGBT örgütüne destek vermiş, yerel ve merkezi hükümetler nezdinde LGBT haklarını savunmuş, sadece 2023 yılında 5 rapor hazırlamış, 30 ayrı etkinlikle 909 avukat ve hukukçuya eğitim vermiştir. LGBT derneklerinin yargı kurumları üzerinde bir baskı oluşturmaya çalıştığı görülmektedir.

İsveç Devleti’nin 2024-2028 projesi için Kaos GL’nin önüne koyduğu görevler ise şöyledir:

-Yerel yönetimler ve yasama organları gibi kilit görev sahipleri tarafından LGBTI+ haklarının korunmasının teşvik edilmesi

-Bağımsız medya ve LGBTI+ medyası, LGBTI+ hakları ve eşitliği konusunda hak temelli gazeteciliğin sürdürülmesi

-Müttefiklerle ilişkilerin geliştirmesi

Bu hedefler için Kaos GL’ye 2024-2028 arasında sadece İsveç Devleti tarafından 112 milyon TL daha fon verilecektir.

LGBT ve batının toplumsal cinsiyet dayatması için mücadele eden sözde kadın derneklerine fon sağlayan sadece İsveç Devleti değildir.

Kaos GL’nin yayınladığı “Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütler İçin Fon Rehberi”ne göre aralarında başta ABD olmak üzere Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç Büyükelçilikleri ve vakıflarının bulunduğu onlarca kurum LGBT örgütlerine fon dağıtmaktadır.

Kaynak: Aydınlık