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Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde maskesiz gezmenin yasak olduğu caddelerde vatandaşlara önce uyarılarda bulundu, sonrasında da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:57:38 -
Emniyetten ücretsiz maske dağıtımı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde maskesiz gezmenin yasak olduğu caddelerde vatandaşlara önce uyarılarda bulundu, sonrasında da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.


İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkı bilinçlendirmek amaçlı maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekiplerin alınan kararlar neticesinde ilçede sık aralıklarla bu uygulamalara devam edileceği belirtildi. Kurallara uymayan vatandaşlara yarından itibaren 3 bin 150 TL idari ceza uygulanacağı uyarısı yapıldı.


Ücretsiz maskelerini alan vatandaşlar da emniyet personellerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

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