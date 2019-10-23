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Emniyetten Tuncay Özkan'a "jitem.akrep" yalanlaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı tehdit eden "jitem.akrep" isimli sosyal medya kullanıcısının emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı ve paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:54
Emniyetten Tuncay Özkan'a "jitem.akrep" yalanlaması!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Twitter hesabındaki paylaşımında, kendisini sosyal medyadan tehdit eden "jitem.akrep" isimli sosyal medya kullanıcısının polis olabileceği yönünde beyanına rastlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu M.B. olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür. Kişinin yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:54
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. jitem.akrep
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
  4. Twitter

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  • hacıhacı10 sa önce
    bırakın su yalancıyı ya televızyonda utanmadan modator hanıma marmarayı bulent ecevıtın yaptıgını soyledı modarotor kadında sen kafayı yedın galıba demedı
  • ŞahinŞahin11 sa önce
    Şu Tuncay Özkan denen yaygaracıyı da adam yerine koyuyorsunuz ya yazıklar olsun.Daha düne kadar beni cezaevinden kurtarın diye feryat ediyordu kuyruğunu kısmıştı şimdi kendini birşey zannediyor zavallı.

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