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Emniyetten sürücülere flaş uyarı! 'Otostop çekenlere dikkat edin'

Emniyet Genel Müdürlüğü, otomobil hırsızlığının son günlerde arttığına dikkat çekerek sürücüleri otostopçulara karşı ikaz etti.

16 Eylül 2018 Pazar 10:18
Emniyetten sürücülere flaş uyarı! 'Otostop çekenlere dikkat edin'

Otomobil hırsızlığına karşı alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, araç sürücülerine şu tavsiyelerde bulundu:

"Yapılan gözlemlerde park edilen araçların içinde her zaman araca ait belgelerin ve yedek anahtarlarının bırakıldığı görülmektedir. Çoğu zaman araçlar, trafiğin ortasında ve mağazaların önünde çalışır bir vaziyette bırakılmaktadırlar. Bu ise hırsızlık için davetiye çıkartmak anlamına gelir. Tedbir hiçbir zaman sigortalamaktan kötü değildir. Seyahatlerinizde ve izinlerinizde aracınızın çalınması büyük problemleri de yanında getirir. Hırsız çalmış olduğu araç ile bir trafik kazasına karışabilir. Çalınan aracınız başka bir suçun işlenmesinde kullanılabilir."

Anahtarı aracın üzerinde bırakmamaları konusunda sürücüleri ikaz eden Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Camları ve kapıları kapatınız, kilitleyiniz. Araçta herhangi bir belge bırakmayınız. Yedek anahtarı araçta bırakmayınız. Otostopçuları almayınız. Alarm tertibatı takın" denildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:18
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