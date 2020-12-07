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Gündem Emniyetten sürece tam destek: İhlalcilere göz açtırmıyorlar
Gündem

Emniyetten sürece tam destek: İhlalcilere göz açtırmıyorlar

İstanbul İstiklal Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı 21:00'a dakikalar kala maske ve sigara denetimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:50:00 - 2020-12-07 23:53:43
Emniyetten sürece tam destek: İhlalcilere göz açtırmıyorlar

Koronavirüsle mücadele kapsamında saat 21.00’den 05.00’e kadar geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde ekipler maske ve sigara denetimi yaptı.

İhlalcilere ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla korona virüsle mücadele için hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimde maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ile turistlere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri denetimler sırasında iş yerlerinin önünde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uygun beklemeleri ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

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