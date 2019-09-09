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Emniyet'ten İBB iddiasına cevap!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının emniyete bedelsiz şekilde bina temin ettiğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 23:36
Emniyet'ten İBB iddiasına cevap!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğüne Çalışmış" başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberde yer alan bilgilerin çarpıtıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberdeki bilgiler çarpıtılarak önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra ve merkez teşkilatının hizmet binası ihtiyaçlarının sanki bedelsiz bir şekilde karşılandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 7 Nisan 2012 tarihinde imzalanan protokol ile Genel Müdürlüğümüze ait bir taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu protokolle Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı taşınmaz ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır.

Protokole konu olan taşınmaz, 11 Ekim 2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiş olup, devri karşılığında bugüne kadar 1 il emniyet müdürlüğü, 3 çevik kuvvet, 3 ilçe emniyet müdürlüğü, 1 ilçe emniyet amirliği hizmet binası ile 335 lojman olmak üzere toplam 9 iş tamamlanmıştır. Ayrıca, protokol kapsamında 1 çevik kuvvet, 1 il emniyet müdürlüğü ve 700 lojman olmak üzere toplam 3 işin inşaatı devam etmektedir. Protokol kapsamında sözleşmeye esas kaidelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin halihazırda protokole istinaden borcu bulunmaktadır. Kalan bedel ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının taşınmaz ihtiyaçları karşılanacaktır".

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 23:36
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  3. İBB
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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