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Gündem Emniyetten flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Gündem

Emniyetten flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memuru Halil Akkaya’nın mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, geride bıraktığı bir notun da söz konusu olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 20:21:00 -
Emniyetten flaş açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Birgün'ün internet sitesi ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan ’22 yaşında bir polis memuru mobbing nedeniyle intihar etti’ başlıklı haber üzerine açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Halil Akkaya’nın intiharının kendilerini derinden üzdüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak acı olayın, Birgün gazetesi ve bazı sosyal medya platformlarında iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır. Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliği’nde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde yer aldığı şekliyle Polis memuru Halil Akkaya’nın geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, Polis Memuru Halil Akkaya, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği’nde görevli olup; meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızın ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine baş sağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz."

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