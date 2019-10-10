0553 313 94 23

Emniyetten Barış Pınarı Harekatına ilişkin paylaşımları inceleme kararı

Emniyet Genel Müdürlüğünden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:43
Emniyetten Barış Pınarı Harekatına ilişkin paylaşımları inceleme kararı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı üzerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Türkiye aleyhinde kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yaptığı görülen 78 kişi ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:43
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. sosyal medya platformları
  4. muhtelif internet siteleri
  5. Türkiye
  6. Türk Polis Teşkilatı
  7. propaganda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG/PKK yine aynı oyuna başladı! İşte öldürülüyor dedikleri (siviller!)
    1. YPG/PKK yine aynı oyuna başladı! İşte..
    2. EYT raporu Erdoğan’a sunuldu mu? EYT..
    3. Erdoğan’dan net mesaj: Hedef..
    4. Eski Irak Başbakanı İbadi:..
    5. Eşinin bıçakla saldırdığı kadını..
    6. 'Suriye'de ne işimiz var?' diye..
    7. Abdullah Ağar Barış Pınarı..
    8. TSK, Resulayn'da 2 köyde kontrolü..
    9. Metiner'den Kılıçdaroğlu'na harekat..
    10. Hainler Ceylanpınar'a saldırdı!..
    11. Ekrem İmamoğlu kendi suyunu bile içmiyor
    12. Suudi Arabistan, Barış Pınarı Harekatı..
    13. Terör örgütü PYD'ye bir darbe de..
    14. Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı..
    15. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum!
    16. Erdoğan'dan ikinci talimat geldi!..
    17. İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek..
    18. Amerikan kanalı provokasyon için..
    19. CNN ilk günden sahaya indi! Türkiye'ye..
    20. Bakan Soylu'dan 'Bahçeli' açıklaması!
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!
    Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon' mesajı!