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Emniyet'te yeniden yapılanma

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 35 olan daire başkanlığı sayısı 28'e düşürülerek yeniden yapılanmaya gidildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:40
Emniyet'te yeniden yapılanma

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde bulunan daire başkanlıkları, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, yönetimde etkinlik ve koordinasyonun artırılması amacıyla İçişleri BakanıSüleyman Soylu’nun onayıyla yeniden yapılandırıldı.

Böylelikle Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 35 olan daire başkanlığı sayısı, 13 daire başkanlığının yeniden yapılandırılmasıyla 28’e düşürüldü.

İşte Emniyet'teki yeni yapılanma...

Yeniden yapılandırmayla, Özel Güvelik Daire Başkanlığının görevleri Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına devredildi.

Belge Yönetimi Daire Başkanlığı ile Koordinasyon Daire Başkanlığı birleştirilerek “Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığı”,

Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile Haberleşme Daire Başkanlığı birleştirilerek “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı” ,

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Hudut Kapıları Daire Başkanlığı birleştirilerek “Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı”,

İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birleştirilerek “Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı”,

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı birleştirilerek “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı”,

Araştırma Daire Başkanlığı ile İnceleme Daire Başkanlığı birleştirilerek, “Araştırma ve İnceleme Daire Başkanlığı” olarak yapılandırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:40
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Süleyman Soylu
  3. Emniyet

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