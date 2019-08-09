Emniyet’te bayramlaşma heyecanı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, emniyet personeli ile bayramlaşma töreni düzenledi.

Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Dikmen Emniyet Genel Müdürlüğü hizmet binasında personelimizle bir araya gelerek bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşmaya Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Özel Harekât Başkanı, Daire Başkanları ve her rütbeden çok sayıda personel katıldı. Personelle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce, huzur ve güvenliğin temini için özveriyle çalışan personele teşekkür ederek sağlıklı ve huzurlu nice bayramlara sevdikleriyle beraber kavuşmaları temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.