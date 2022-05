Emniyete fitne sokma çabası ellerinde patladı! EGM'den o iddialara yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan polislere kumanya olarak sadece sandviç verildiği" iddiasına ilişkin, “İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan personelimize iddia edildiği gibi sadece sandviç verilmemiş, 2 çeşit kumanya dağıtılmıştır” açıklamasında bulundu.

EGM, "İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan polislere kumanya olarak sadece sandviç verildiği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. EGM, bazı sosyal medya hesaplarında ileri sürülen "İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan polislere kumanya olarak sadece sandviç verildiği" iddiası üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğunu ifade etti.

Polislere 2 çeşit kumanya verildi

İstanbul’da 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan personele iddia edildiği gibi sadece sandviç verilmediği, 2 çeşit kumanya dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 1 Mayıs etkinliklerinde görev yapan personelimize iddia edildiği gibi sadece sandviç verilmemiş, 2 çeşit kumanya dağıtılmıştır. Birinci çeşit kumanya simit, zeytin, peynir, reçel, fındık kreması, tahin helvası, meyve suyu, ekmek ve sudan oluşmuştur. İkinci çeşit kumanyada ise sandviç, bisküvi, su, kraker, kek, meyve suyu ve çikolatalı gofret bulunmaktadır.

Ayrıca saat 05.30'da göreve başlayan ve uzun süre mesai yapan personelimize her iki kumanya da verilmiştir. Personelimizin önemli bir bölümü iftar öncesinde istirahate ayrılmıştır. İstanbul'da gün içinde dağıtılan toplam kumanya sayısı 11 binden fazladır. Büyük fedakarlıklarla çalışan mesai arkadaşlarımızın her türlü ihtiyacı karşılanmış, bundan sonra da karşılanmaya devam edecektir. Durum bu kadar açık olmasına rağmen her yıl bu tip dedikodular üretilmektedir. Bunu istismar ederek siyasete alet edenleri esefle karşılıyoruz.”