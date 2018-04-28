Emniyet müdüründen HDP'lilere ayar: Dağıtırım burayı
Mardin'de terör örgütünün propagandasını yapmak isteyen HDP'lilere emniyet güçleri müsaade etmedi.28 Nisan 2018 Cumartesi 10:35
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP ilçe binası önünde miting yapmak isteyen HDP'li milletvekillerine, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya tarafından 'Öcalan' uyarısı geldi.
"ÖCALAN'IN ADINI DUYMAYACAĞIM"
HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin de aralarında yer aldığı milletvekillerini uygun bir dille uyaran Çetinkaya, "Bunu bir miting alanına çevirirseniz, burada bölücü, çocuk katili Öcalan'ın bir sözünü duyarsam, dağıtırım burayı." ifadelerini kullandı.
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