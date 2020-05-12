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Gündem

Emniyet müdürü ve komiserin Ruslarla parti görüntüleri ortaya çıkmıştı! Cezaları belli oldu

Koronavirüs salgınına rağmen Ankara'da bir çiftlik evi kiralayarak yabancı uyruklu kadınlarla parti düzenleyen emniyet müdür yardımcısı ve komiser görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:23:00 - 2020-05-12 16:47:58
Emniyet müdürü ve komiserin Ruslarla parti görüntüleri ortaya çıkmıştı! Cezaları belli oldu

Ankara'da görevli olan emniyet müdür yardımcısı ve komiser, koronavirüse aldırış etmeden bir çiftlik evi kiralayıp, Rus uyruklu kadınlar ile beraber parti düzenlemiş ve o anları canlı yayınla paylaşmışlardı.

Partiye ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Görevden el çektirilme işlemi uygulandı"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.''

 

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Yorumlar

turk

sattiklariyla eylenmisler ne var bunda
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Ceto

Af etmeycen böyle .....suzluk onlarla parti yapanlar yetkilerin kullanıp acaba karşılığında ne taviz ve torpil ne vermezlerki bu .....
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