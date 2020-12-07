Emniyet müdürü koronavirüse yenik düştü
Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Hatay'ın Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Bağ'ın cenazesinin memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.