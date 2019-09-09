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Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ağır yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Karabörk, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin "Emrimize gireceksin" telefonuna "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem yüreğiniz yetiyorsa gelin beni teslim alın. Bakın alnınızın ortasından kurşun nasıl yiyeceksiniz” yanıtını vermesiyle tanınan bir isimdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası geçirdi

Niğde'de Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Erzurum'da görevli olan Karabörk, darbecilerin tehditlerine boyun eğmemesi ve kendisine verilen direktiflere verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.

"Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem"

Hatırlanacağı üzere Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi o gece Erzurum'da da devlet-ordu el ele verdi. Erzurum’da halk, belediye başkanlığı, valilik, emniyet müdürlüğü ve asker işbirliği yaptı.

Kentin merkezindeki 9. Kolordu Komutanlığı’ndan dönemin komutanı Korgeneral Şeref Öngay’ın emriyle herhangi bir asker dışarı çıkmadı. Kolordu Komutanlığı’nda karartma uygulanarak, olası gerilimin önüne geçildi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü Genelkurmay’dan arayan bir darbeci, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yönetime el koyduk. Hemen emrimize girin" dedi.

"Alnınızdan kurşunu yersiniz"

Kanunsuz emre uymayan Erzurum İl Emniyet Müdürü, "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem yüreğiniz yetiyorsa gelin beni teslim alın. Bakın alnınızın ortasından kurşun nasıl yiyeceksiniz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "darbeye karşı direnin" çağrısıyla Erzurumlular, sokaklara akın etti. Yaklaşık 100 bin Erzurumlu, demokrasi nöbeti tuttu. Darbe girişimi sonrası hainlerin listesinde sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yer alan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi “bylock”u aktif şekilde kullanan Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
  1. Niğde
  2. Hatay
  3. Erzurum
  4. FETÖ
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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