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Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu... Hastaneye kaldırıldılar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan'ın olağan dışı hareket ettiği gerekçesiyle durdurduğu araçtaki sürücünün uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken, arka koltukta yarı baygın haldeki kişi hastaneye kaldırıldı.

28 Ağustos 2018 Salı 13:02
Emniyet Müdürü fark etti! Hemen aracı durdurdu... Hastaneye kaldırıldılar

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, 81 EB 723 plakalı otomobilin olağan dışı hareketlerle ilerlediğini fark etti. Bekir Daşdan, aracı Saguç Köprüsü üzerinde durdurdu.

Bekir Daşdan, trafik ekibini çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken, üzerinden kimlik çıkmayan, ayrıca adını da hatırlamayan sürücüyü ekip otosuna bindirdi. Sürücünün alkol kontrolü yapıldı. Ancak sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yarı baygın haldeki kişi ise 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü de uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için hastaneye götürüldü.

Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 13:02
  1. Düzce
  2. emniyet müdürü
  3. uyuşturucu

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