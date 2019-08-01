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Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, dolandırıcıların "Destekleme kazandınız, size kredi çıktı." gibi yeni yöntemler geliştirdiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemlerle vatandaşları kandırmaya çalıştığını belirten Kurt, "Vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar kendini polis olarak tanıtarak 'paranı teröristlere kaptırmışsın, terörist soruşturması yapacağım, FETÖ soruşturması yapacağım; bankada paran, evde altının var mı getir bakayım şunları' diyerek vatandaşları kandırıyor. Lütfen bunlara inanmayın. Devletin parası da gücü de imkanı da var. Operasyon yapacaksak devletimiz bize her türlü imkanı veriyor. Böyle bir şeye inanmayın." diye konuştu.

"Kendilerine bankacı süsü veriyorlar"

Dolandırıcıların kendine bankacı süsü verdiğine de işaret eden Kurt, bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

Kurt, şunları kaydetti:

"Vatandaşı telefonla arayarak yokluyorlar. 'Amca sen ev kredisi çektin mi, zirai sigortan var mı, kredi kartı borcun var mı' diyerek, bilgilerinize ulaşmak istiyorlar. Tabii herkesin bir kredi kartı borcu veya kredi borcu olabilir. Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Destekleme kazandınız.' Aradığı kişinin bilgilerini almak istiyor ve yoklama çekiyor. 'Destekleme, kredi çıktı 80 bin lira size' diyor. 'Tamam yatırın o zaman' deyince, 'Vereceğimiz hesaba bin lira yatırın, sonra biz size desteklemeyi yatıracağız' diyorlar. Dolandırıcılara inanıp para kaptıran insanlar oluyor."

Kurt, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı illerde vatandaşları dolandıran bir zanlıyı yakaladığını da anlattı.

Telefonla aradığı kişilere kendini Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, huzurevi yaptırılacağı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan zanlının Edirne polisi tarafından Kocaeli'nde yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
  1. Kocaeli
  2. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü

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