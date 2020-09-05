Emniyet müdürü ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı fena korkuttu: 1000 TL fazla çek
Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz bir vatandaşı ATM'den para çekerken görünce "1000 TL fazla çek" diyerek espriyle karışık uyarıda bulundu. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyen Toygun, toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.
Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, koronavirüs denetimleri sırasında ATM'den para çeken maskesiz bir vatandaşı görünce, esprili bir diyalog yaşandı. Toygun, ceza hatırlatmasında bulunarak, "1000 TL fazla çek" diyerek espri yaptı.
Bu uyarı üzerine cebindeki maskeyi çıkarıp takan vatandaşa, maskeyi her zaman takması gerektiğini hatırlatan Toygun, amaçlarının ceza yazmak olmadığını söyleyerek toplumsal bilincin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.