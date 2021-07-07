Emniyet müdürü atamaları son dakika Resmi Gazete kararları! Yeni emniyet atamaları

Son dakika emniyet müdürleri kararnamesi! Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet müdürleri atama kararnamesi yayınlandı. Emniyet atama kararlarına göre, 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Emniyet müdürü değişen iller arasında İzmir de var. İzmir Emniyet müdürü kim oldu? Bolu emniyet müdürü kim? Diyarbakır emniyet müdürü kim oldu? Mersin emniyet müdürü kim? İşte Resmi Gazete emniyet müdürleri atama kararları.