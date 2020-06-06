Emniyet Müdürlüğü'nden Aleyna Çakır açıklaması

3 Haziran 2020 tarihinde Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahsın ölümüyle ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın 'intihar' değil 'cinayet' olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.'den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır" denildi.

03 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edildiğine vurgu yapılarak, "Olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.