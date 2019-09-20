Emniyet müdürleri kararnamesine onay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sunulan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ni onayladı.20 Eylül 2019 Cuma 00:51
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre, uzun süredir İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün üzerinde çalıştığı ve son şeklini verdiği emniyet müdürleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kısa bir süre önce sunulmuştu. Erdoğan, sunulan İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ni onayladı.
Doğu illerinin emniyet müdürleri değişti
Kararnameyle Doğu illerinde görev yapan bazı emniyet müdürleri de Batı illerinde görevlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın görevine devam ettiği öğrenildi.
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