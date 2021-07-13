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Gündem Emniyet müdür yardımcısına makamında saldırı!
Gündem

Emniyet müdür yardımcısına makamında saldırı!

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamındayken ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher, olay yerinde şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:56:00 - 2021-07-13 16:08:23
Emniyet müdür yardımcısına makamında saldırı!

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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